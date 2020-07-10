В России предложили провести деноминацию рубля в 100 раз

Москва, 10 июля. Банки в России зафиксировали рекордный рост объема наличных денег у граждан. По мнению руководителя Информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, данный факт говорит о возможной необходимости провести деноминацию из соотношения 1 к 100.

По мнению специалиста, разумным решением будет вернуть в стране копейки. Они есть и сейчас, но деноминация должна дать возможность покупать на них что-то, например, бутылка воды может стоить 50 копеек.

Эксперт обратил внимание, что сейчас активно наличку снимают уже не граждане, а представители юрлиц. Это свидетельствует о росте наличных расчетов, развитии «серой» экономики.

«Считается, что деноминацию надо делать, когда низкая инфляция, а инфляция у нас 3% (в годовом выражении). Ключевая ставка — 4,5%, резервы больше, чем 550 миллиардов долларов, это два годовых бюджета Российской Федерации», — выразил мнение Разуваев.

Что касается курса доллара, то он бы в случае деноминации бы стоил как в период СССР: 60-70 копеек, сообщает радио Sputnik.

Напомним, что весной граждане России стали активно закрывать валютные вклады. За апрель они забрали наличные средства на сумму в 1,1 млрд долларов.