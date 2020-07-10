Коронавирус 10 июля в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

В России было выявлено 6635 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и РФ — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 10 июля

На 10 июля 2020 года число заболевших COVID-19 на территории России составляет 713 936 (+6635), выздоровело 489 068 (+7752), умерло 11 017 (+174). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+637), Санкт-Петербург (+300) и Свердловская область (+275).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 10 июля

— Всего зараженных 12 422 342 (+20 847 за сутки) — Скончались 557 984 человека (+1092 за сутки) — Выздоровевших 7 226 629 человек (+45 927 за сутки)

Данные по Украине на 10 июля

Как заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, на утро 10 июля на Украине было зафиксировано 52 043 (+819 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 1345 человек (+18 за сутки), всего выздоровело 24 800 (++1016 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний за сутки стали Киев (+118), Закарпатская область (+112), Львовская область (+82) и Ровенская область (+74).

ВОЗ не исключает

Нельзя исключать вероятности того, что в России снова могут ввести ограничительные меры из-за нового типа коронавируса. Об этом РИА Новости рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция <...>, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — заявила она.

Она добавила, что шанс возвращения ограничительных мер будет сохраняться до тех пор, пока в мире не будет распространена вакцина против COVID-19.

«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — отметила Вуйнович.

Предложение Роспотребнадзора

РФ может возобновить авиасообщение, еще в марте прерванное из-за пандемии нового типа коронавируса. На первого этапе предлагается восстановление с 13 странами.

Специалисты Роспотребназдора считают, что можно восстановить авиасообщение с Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, Вьетнамом, Китаем, Монголией и Шри-Ланкой. В этих странах эпидемиологическая ситуация нормализовалась.