Москва, 10 июля. В России выявили 6635 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее число случаев достигло 713 936. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции.

Новые случаи были выявлены в 85 регионах РФ. В первой тройке оказались Москва (637), Петербург (300) и Свердловская область (275). В первую десятку по новым случаям попали Ханты-Мансийский АО (263), Алтайский край (240), Нижегородская (219) и Иркутская (211) области, Ямало-Ненецкий АО (208), а также Московская (199) и Мурманская (173) области.

Как уточнили в оперштабе, 25,2% из новых жителей РФ с коронавирусом не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, число пациентов, выздоровевших за последние сутки, превысило количество новых случаев и составило 7752 человека. Общее число вылечившихся достигло 489 068.

Также за минувшие сутки зарегистрировали 174 летальных исхода. Общее количество смертельных случаев достигло 11 017.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила готовность РФ ко второй волне коронавируса. Она отметила, что Россия успела наработать необходимый опыт и приобрести хорошие ресурсы.