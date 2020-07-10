Украинка с самой большой натуральной грудью стала рекордсменкой

Лубны, 10 июля. Украинка Мила Кузнецова из Полтавской области стала героиней телеканала «Центральный». Она прославилась благодаря своей шикарной груди. Это «достояние» вошло в Книгу рекордов Украины.

Ранее рекорд «держала» Надежда Щербань, чей бюст в обхвате был 1 метр 28 сантиметров. Новая рекордсменка с 13-м размером на 7 сантиметров обогнала предшественницу. Согласно результатам медицинского обследования, грудь Кузнецовой действительно натуральная.

Стоит отметить, что весной обладательница самой большой груди рассказала, что намерена заняться профессиональным боксом. Мила Кузнецова дала обещание побыстрее набраться опыта и через несколько месяцев продемонстрировать свои способности на ринге.

Девушка рассказала, что еще до эпидемии коронавируса начала немного осваивать этот вид спорта, поработав с грушей. В планах украинской знаменитости после победы над пандемией — нанять тренера для дальнейших тренировок, пишет Champion.com.ua.

Однако поклонники девушки не одобрили ее намерение. Люди писали ей в Instagram, что лучше поберечь такие формы. Кто-то даже отметил, что ему трудно представить пышногрудую девушку на ринге, сообщает «Пятый канал».