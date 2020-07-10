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Украинка с самой большой натуральной грудью стала рекордсменкой

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Украинка с самой большой натуральной грудью стала рекордсменкой

Лубны, 10 июля. Украинка Мила Кузнецова из Полтавской области стала героиней телеканала «Центральный». Она прославилась благодаря своей шикарной груди. Это «достояние» вошло в Книгу рекордов Украины.

Ранее рекорд «держала» Надежда Щербань, чей бюст в обхвате был 1 метр 28 сантиметров. Новая рекордсменка с 13-м размером на 7 сантиметров обогнала предшественницу. Согласно результатам медицинского обследования, грудь Кузнецовой действительно натуральная.

Украинка с самой большой натуральной грудью стала рекордсменкой

Стоит отметить, что весной обладательница самой большой груди рассказала, что намерена заняться профессиональным боксом. Мила Кузнецова дала обещание побыстрее набраться опыта и через несколько месяцев продемонстрировать свои способности на ринге.

Девушка рассказала, что еще до эпидемии коронавируса начала немного осваивать этот вид спорта, поработав с грушей. В планах украинской знаменитости после победы над пандемией — нанять тренера для дальнейших тренировок, пишет Champion.com.ua.

Однако поклонники девушки не одобрили ее намерение. Люди писали ей в Instagram, что лучше поберечь такие формы. Кто-то даже отметил, что ему трудно представить пышногрудую девушку на ринге, сообщает «Пятый канал».

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