Эксперты предупредили об опасности порнофильмов

Лондон, 10 июля. Просмотр порнографических фильмов может принести не только удовольствие, но и вред для здоровья. О негативных последствиях увлечения фильмами для взрослых рассказали эксперты в области здравоохранения и секса, которых опросило британское издание The Conversation.

По словам специалистов, особенно опасно порно для молодых людей, у которых еще нет опыта в половых отношениях, поскольку такие фильмы формируют неправильное представление о сексе. Например, в порнографии часто демонстрируется жестокое отношение к женщине.

«Многие молодые люди смотрят порно еще до начала сексуальной жизни. Для них эти видео становятся самой важной частью сексуального развития, а увиденное они впоследствии практикуют в реальной жизни», — рассказала эксперт в области здравоохранения Меган Лим.

Как отметила ее коллега Мередит Темпл-Смит, просмотр фильмов для взрослых может привести к росту тревожности, а также к недовольству своим телом. По мнению эксперта, порно опасно не только для смотрящих такие фильмы, но и для тех, кто в них снимается. Кроме того, любители горячих фильмов рискуют впасть в зависимость от порнографии.

«Секс — это здорово, а порно — нет», — подчеркнул эксперт по вопросам гендера и сексуальности Майкл Флад, отметив, что порнофильмы нормализуют агрессию в отношениях сексуальных партнеров.

Ранее порноактрисы рассказали шокирующую правду о своей работе. По их словам, на съемках фильмов для взрослых с женщинами часто происходят ужасные вещи.