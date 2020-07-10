Как правильно питаться, чтобы похудеть: 5 советов диетолога конкурса «Мисс Вселенная»

Таня Цукерброт — американский диетолог. Она знает, как питаться, чтобы похудеть. И издала книгу, в которой процесс безопасного похудения описан в подробностях.

Советам Тани следуют первые красавицы планеты, ведь она официальный диетолог конкурса «Мисс Вселенная». Но важнее другое. Ее рекомендации не экстремальны, не требуют серьезных ограничений, не вынуждают отказываться от еды и тем более голодать. Они прекрасно подходят большинству женщин, далеких от индустрии красоты. Но стремящихся хорошо выглядеть в любом возрасте.

Следуя рекомендациям Тани Цукерброт, в течение трех недель женщины теряют четыре килограмма лишнего веса, а мужчины — до шести. Это безопасная динамика снижения веса, нацеленная на долгосрочное похудение и контроль массы тела в будущем.

Как правильно питаться, чтоб похудеть: ценная клетчатка

Главный персонаж системы питания американского диетолога — клетчатка. Это растительные волокна, самая грубая часть растений, которая в нашем организме почти не усваивается. Много клетчатки в овощах и фруктах, особенно ею богаты:

капустные листья;

кожура фруктов;

бобовые;

орехи и семена;

ягоды, особенно малина, смородина, крыжовник;

листовые овощи — шпинат, капуста кале, петрушка.

Клетчатка очищает кишечник, помогает работе пищеварительного тракта. А еще она способна накапливать воду. И создает в животе ощущение наполненности: когда живот полон, и есть не хочется.

Проблема современной пищевой промышленности — массовый выпуск ультрапереработанных продуктов. В них нет клетчатки, но много углеводов. Примеров масса: хлебобулочные изделия, десерты, сладкие напитки, снеки.

Необходимо исключить или максимально ограничить в рационе продукты, в которых нет клетчатки. И заменить их теми, что богаты растительным волокном: овощами, фруктами, орехами, злаками. Их сочетать с источниками белка, которые нужны организму для строительства клеток: рыбой, нежирным мясом, яйцами, птицей.

Как питаться, чтобы похудеть: меню Тани Цукерброт

Рацион на день от популярного американского диетолога выглядит так.

Завтрак. Цельнозерновые хлопья с йогуртом. Свежие или замороженные ягоды.

Обед. Любое мясо, рыба, морепродукты в запеченном, тушеном, отварном виде. С большой порцией салата из свежих овощей (любых, в любых сочетаниях). Обед должен быть сытным, поэтому диетолог не называет ни размеров порции, ни граммов. Не нужно отмерять еду граммами или калориями. Ешьте по аппетиту.

Перекус. Он должен быть обязательно, иначе после обеда к ужину разыграется дикий аппетит. И велика вероятность, что вы съедите больше, чем нужно. На перекус прекрасно подходят крекеры из цельного зерна. И орехи: грецкие, миндаль, фисташки. Несмотря на серьезную калорийность орехов, высокое содержание в них клетчатки и жиров не дают усваиваться почти одной трети калорий. А чувство сытости после такого перекуса сохраняется надолго.

Ужин. Выбирайте супы, овощные салаты, тушеные овощи. Сама Таня Цукерброт любит заканчивать день порцией суши с бокалом красного вина. Но предупреждает: если вы настроены бороться с лишним весом, на ужин не ешьте рис, макароны и картошку. Наслаждайтесь этими продуктами в обед. А ужин сделайте максимально легким.

5 полезных советов диетолога

И в дополнение к вопросу, как правильно питаться, чтобы похудеть, пять полезных советов от Тани Цукерброт.

1. Не отказывайтесь от десертов. Да, десерты — это сладко и калорийно. Но такие блюда доставляют удовольствие, а без удовольствий жизнь не имеет смысла. Сидеть за столом с листом салата во рту, когда другие уплетают мороженое, не слишком приятно. Так что не отказывайте себе в десертах, просто ешьте их в меру.

2. Забудьте о сахаре. Если вы перестанете добавлять его в напитки, вы избавитесь от львиной доли лишних калорий в своем рационе. Если вы перестанете класть его в блюда, а замените натуральными сладкими продуктами (фруктами и ягодами), вы оцените, какой вкусной может быть полезная еда. Сахар не нужен.

3. Пейте много воды. Сложно подсчитать, сколько именно воды нужно конкретному человеку. Поэтому просто следуйте рекомендации — пейте много. Вода ускоряет метаболизм, мягко очищает кишечник. А еще, если вы будете пить недостаточно воды, обилие клетчатки в рационе спровоцирует запоры.

4. Ешьте по утрам. Завтрак необходим телу для правильных обменных процессов. Он «включает» метаболизм. Если вы пропускаете завтрак и первый раз едите ближе к обеду, даже небольшая порция пополнит жировую ткань. Пропуская завтрак, вы заставляете калории откладываться в теле.

5. Не переусердствуйте с клетчаткой. При наличии хронических заболеваний кишечника увеличивать объем клетчатки в рационе следует постепенно: сначала добавьте одну порцию салата в день, потом две, потом введите еще фрукты, затем злаки (бурый рис, геркулес). Дополнительно есть отруби или пищевые добавки с клетчаткой не нужно. Если ее будет слишком много (более 40 граммов в день), вы рискуете получить дефицит витаминов и микроэлементов. При избытке растительных волокон в рационе поглощение организмом витаминов и минералов из пищи затрудняется.