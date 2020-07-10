На Украине заявили о серьезном обострении отношений Киева и Тбилиси из-за Саакашвили

Соединенные Штаты до сих пор используют бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили для дестабилизации ситуации на территории стран бывшего СССР. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Недовольство Тбилиси

Грузинские власти будут требовать от Киева разъяснений в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом сообщил глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что не признает легитимность грузинского правительства. Кроме того, политик добавил, что будет «на передней линии» в ходе выборов в парламент, которые пройдут в Грузии в конце октября.

«Он (Саакашвили. — Прим. ФАН) является представителем украинских властей, он публичный человек Украины, следовательно, его заявление, в котором он говорит о легитимности правительства Грузии, не останется без реакции. Ответ будет спрошен с Украины», — заявил Сесиашвили.

Кроме того, грузинский политик добавил, что своими «пропагандистскими выступлениями Саакашвили вмешивается во внутренние дела Грузии».

Раскачивает ситуацию

Как отметил Евгений Голышкин, уже в который раз Саакашвили вызывает раздражение грузинских властей своими заявлениями, которые касаются внутренних дел Грузии. Не просто так грузинские власти обращаются к официальному Киеву с вопросом «на каком основании этот авантюрист и преступник» по грузинским законам угрожает этой стране, будучи давним официальным уполномоченным лицом в Украине.

«Саакашвили известен тем, что его часто используют центры влияния из США для политического давления и дестабилизации на постсоветском пространстве. Инспирированные извне протесты, скандалы, связанные с «борьбой с коррупцией» — все это специализация бывшего президента Грузии, которой он много лет занимается в какой стране бы не находился по заданию своих заокеанских покровителей. Периодически обостряющиеся отношения Грузии и Украины могут выйти на новый уровень и пагубно сказаться на торговле и других вопросах взаимодействия», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, все что связано с Михаилом Саакашвили несет шлейф дестабилизации и создания конфликтных ситуаций. То, что Саакашвили смог вернуться на Украину и продолжать свою деятельность, говорит о факте его востребованности у правящих кругов США для выполнения политических задач на просторах СНГ.

«С приближением парламентских выборов на Украине он однозначно будет использован по своему назначению. Будет раскачивать ситуацию в нужном для внешних сил русле. Но может быть когда-то он станет ненужным и украинским властям (конечно же, не действующих). Может, им хватит мудрости и политической воли выдать этого преступника грузинским властям», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что на Украине стремительно растут центробежные настроения во всех регионах, страна стоит на грани распада.