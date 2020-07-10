Представитель ВОЗ оценила готовность России ко второй волне коронавируса

Москва, 10 июля. Российская система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Чиновница подчеркнула, что здравоохранение в РФ с начала эпидемии COVID-19 сделало все возможное, чтобы иметь ресурсы для лечения всех людей от коронавируса.

«Конечно, есть запасники в новых инфекционных больницах, есть хороший опыт», — добавила она в комментарии РИА Новости.

По мнению Вуйнович, если в России произойдет вторая волна коронавируса (такой сценарий не исключают эксперты), то за систему здравоохранения можно не переживать — страна к этому готова. представитель ВОЗ добавила, что организация ранее дала одинаковые рекомендации всем странам — быть наготове в случае обнаружения новых случаев COVID-19, расширять коечный потенциал, рассматривать различные сценарии.