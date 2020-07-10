Военный эксперт назвал способ ВМФ России «побить» флот НАТО в Черном море

Как бы НАТО ни наращивала военную группировку в Черном море, Россия сохранит стратегическое преимущество в Черном море за счет большего числа военных кораблей и современных видов вооружений. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Михаил Александров.

Такова была реакция собеседника ФАН на договоренность главы Минобороны Украины Андрея Тарана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об усилении военного присутствия Альянса в Черном море.

В итоге стороны решили увеличить воздушное патрулирование и количество кораблей стран — членов Альянса. В Киеве заявляют, что к таким решениям Украину и НАТО подтолкнуло ухудшение ситуации с безопасностью в Черном море из-за наращивания Россией там своего военного присутствия.

Как заметил эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, тактика Украины состоит в том, чтобы «руками НАТО решить свои проблемы с Крымом и Донбассом».

«Киев хочет заставить Альянс условно воевать за Украину. Они рассматривают НАТО как дураков, которые будут решать украинские вопросы. Тем не менее в Альянсе сидят неглупые люди, и, наверное, понимают, чем чреват конфликт с Россией», — пояснил Александров в беседе с ФАН.

Говоря о стратегии увеличения военного присутствия НАТО в Черном море, военный эксперт напомнил, что она уже давно проводится. Альянс даже закрепил ее в различных декларациях.

«Как бы там НАТО ни наращивала свою группировку в Черном море, Россия все равно сохранит стратегическое преимущество там. Это связано с конвенцией Монтре, которая ограничивает заход определенного количества судов в акваторию Черного моря. Кроме того, мы развернули в Крыму современные системы вооружения. Речь идет о ракетных комплексах «Бал» и «Бастион». Эти виды оружия способны простреливать Черное море до самых проливов. Там размещена приличная группировка российского флота, включая подводные лодки. При этом иностранные субмарины запрещено вводить в Черное море, а это так же дает нам преимущество перед НАТО. Со всей страны мы можем подтянуть авиацию к Черноморскому побережью. С ее помощью побить флот НАТО будет элементарно», — сказал собеседник ФАН.

При этом участница Альянса — Турция, имеющая флот в Черном море, «не горит желанием ввязываться в конфликт с Россией», говорит Александров.

«Это связано с той причиной, что страна граничит с нами, и в конечном итоге окажется крайней. Поэтому Турции все это совершенно ни к чему», — заверил военный эксперт.

По мнению собеседника ФАН, недружественные действия со стороны альянса очень «неприятны», поскольку «Россию просто провоцируют». Он убежден, что страна тоже должна отвечать на такую политику НАТО.

«Американцы очень взбудоражились, когда наше военное судно зашло на Кубу. Эти действия заставляют их нервничать. Пусть наши подводные лодки ходят рядом с границами США, и фрегаты с крылатыми ракетами «Циркон» бороздят восточное и западное побережья США. Необходимо сделать так, чтобы они чувствовали угрозу. А если американцы захотят снизить уровень напряженности, то пускай тогда договариваются», — резюмировал Александров.

Ранее бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что если конфликт России и Украины перерастет в вооруженную конфронтацию, то Киев может не надеяться на помощь со стороны НАТО. По его словам, в Альянсе существует ряд государств, которые не желают оказывать какого-либо давления на Россию. К примеру, такими странами являются Германия и Турция.