Самая тучная модель сняла на видео свою первую примерку стрингов

Палм-Спрингс, 10 июля. Активистка из американского города Палм-Спрингс Тесс Холлидей, которая считается самой тучной моделью, решила разбить все стереотипы. Девушка опубликовала в Instagram свою первую в жизни примерку трусов-стрингов.

В свое 35-летие она сняла ролик, на котором сначала прикрывает тело черным парео, а потом показывает всю себя в черном бикини.

К видео она опубликовала длинный пост, в котором пишет, что надела этот вид купальника в первый раз и почувствовала себя гораздо увереннее, глядя в зеркало.

Девушка также призналась, что последние 10 лет выслушивала много негатива от незнакомцев. Они говорили, что ее тело «отвратительное». Холлидей подчеркнула, что эти упреки не повлияли на нее, она еще больше поправилась.

Активистка подчеркнула, что никогда никому не позволяла портить себе настроение, мешать счастью независимо от ее размера одежды. Она отметила, что в мире есть еще множество полных женщин, которые хорошо себя чувствуют, «процветают», несмотря на вес.

Добавим, что за сутки видео с моделью просмотрели более 350 тысяч человек.

А в Индии Айсварья Пандьиян, наоборот, сильно страдала от лишнего веса. После многих попыток, ей удалось похудеть без посещения спортзала. Она поделилась своим секретом через местную газету.