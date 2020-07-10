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Трамп одобрил решение Канье Уэста баллотироваться на пост президента США

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Трамп одобрил решение Канье Уэста баллотироваться на пост президента США

Вашингтон, 10 июля. Президент США Дональд Трамп одобрил решение рэпера Канье Уэста баллотироваться на пост главы государства. Об этом американский лидер рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Мне нравится, что его голос будет услышан. <…> Он очень хороший парень, мы с ним замечательно ладим», — отметил президент США.

По мнению Трампа, Уэст будет поддерживать республиканцев. Также американский лидер заявил о необходимости «остановить радикалов из числа левых».

Напомним, о своем решении баллотироваться в президенты США Уэст сообщил 4 июля на странице в Twitter.

«Мы должны выполнить обещание Америки, доверившись богу, объединившись ментально, и построить наше будущее», — написал рэп-исполнитель.

8 июля Уэст дал интервью журналу Forbes и рассказал, что примет участие в президентских выборах 2020 года в качестве независимого кандидата. Также рэпер признался, что больше не поддерживает Трампа, хотя в последние годы был сторонником действующего президента США.

Музыкант и ранее не исключал своего участия в президентской гонке. Например, Уэст допускал, что будет бороться за пост президента США на выборах 2024 года.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев оценил шансы рэпера на президентских выборах. Эксперт обратил внимание, что сейчас в США сложилась трудная ситуация с предвыборной кампанией и исходом голосования.

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Источник: Fox News
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