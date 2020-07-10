Онколог назвал признаки опасного заболевания пищевода

Москва, 10 июля. Врач-хирург и онколог Иван Карасев назвал главный признак грыжи пищевода. Основным спутником этого опасного заболевания оказалась изжога.

Как уточнил специалист, изжога появляется сразу после еды после физических нагрузок либо после длительного нахождения в лежачем положении. Приступы изжоги могут сопровождаться воспалением слизистой пищевода — эзофагитом.

Признаком грыжи пищевода может быть также и боль в загрудинной области или в районе солнечного сплетения. Сигнализировать о ней также может чувство распирания в подреберье и воздушная отрыжка.

По словам Карасева, грыжи появляются при воздействии внутренних и внешних факторов, отметил врач. К внешним относятся, в частности, нарушение моторики пищеварения, ослабление и утрата мышечного тонуса диафрагмы. В итоге у больного смещаются структуры в верхнем отделе брюшной полости, а это, в свою очередь, приводит к попаданию в грудную область частей внутренних органов, которые в норме располагаются под диафрагмой.