Путин поручил продлить доплаты борющимся с COVID-19 медработникам

Москва, 10 июля. Доплаты медицинским работникам на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией будут продлены на два месяца. Поручение дал правительству российский президент Владимир Путин. Перечень поручений главы страны опубликован на официальном сайте Кремля.

«Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в тексте перечня.

Также Владимир Путин поручил выделить средства медработникам на оплату ежегодного отпуска и обеспечить реализацию ряда мер, которые направлены на восстановление занятости населения к IV кварталу 2021 года.

Напомним, в середине апреля Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам, которые лечат больных с коронавирусом. Глава государства призвал в течение трех месяцев дополнительно выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу. Президент РФ также подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат врачам за работу с больными COVID-19.

В мае глава российского государства отметил, что работа по предоставлению выплат врачам закипела. Тогда он обратил особое внимание на исполнительскую дисциплину и призвал доводить до конца принятые меры, иначе ожидаемый результат достигнут не будет.

Коронавирусная инфекция нового типа стремительно распространилась по всему миру. Вспышка заболевания была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 во всем мире. Страны, где были выявлены случаи заболевания вирусом, приняли ряд превентивных мер. В России сейчас их поэтапно снимают, так как ситуацию с COVID-19 удалось стабилизировать.