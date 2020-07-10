Эксперты назвали полезную для здоровья дозу шоколада

Москва, 10 июля. Шоколад может принести пользу человеку, считают специалисты. О пользе этого лакомства накануне Всемирного дня шоколада рассказали председатель движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова и эндокринолог Залина Гусова.

Руководитель организации отметила, что уже давно ученые ведут споры о том, насколько вреден и полезен шоколад. Исследователи доказали, что эта сладость может приносить пользу организму, но в том случае, если это — натуральный шоколад.

«Если в составе вы видите пальмовое масло, рафинированный сахар, ароматизатор и прочие вредные химические добавки, то это некачественный продукт и пользу организму он не принесет. Натуральный шоколад состоит в основном из какао-бобов и какао-масла», — обратила внимание руководитель организации.

Она напомнила, что какао-бобы насыщены металлами и многими витаминами, включая А, В1, В2.

Ольга Ванатова отметила, что шоколад благотворно влияет на работу сердца, сосудов. Он поможет поднять настроение, улучшить память, снижает уровень гормона стресса. Его употребление замедляет процесс старения.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог Залина Гусова уверена, что нельзя исключать шоколад из рациона. Она констатировала, что есть «минусы» данного лакомства: там много сахара, вероятность аллергии, чрезмерное употребление грозит избытком кофеина. Тем не менее он необходим тем, кто занимается активной умственной деятельностью.

«Это люди, чья работа связана с высоким риском развития синдрома эмоционального выгорания, скажем, артисты, педагоги, врачи, диспетчеры, менеджеры и так далее. Это люди, для которых характерны перепады настроения», — рассказала эндокринолог.

Эксперты подчеркивают, что в день взрослому человеку достаточно употреблять 20-50 граммов этого лакомства.

Добавим, что специалист по рациональному питанию Варвара Зародина подчеркивала, что употребление шоколада способствует укреплению иммунитета, сообщает радио Sputnik.