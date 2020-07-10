Корнилов рассказал о количестве «гвоздей в невозврат» Крыма на Украину

Ни при каких обстоятельствах Крым не вернется в состав Украины. Кроме того, сам этот вопрос теперь противоречит обновленной российской Конституции. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказали политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Гвоздь в невозврат»

Закон о государственном языке стал еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма на Украину. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, украинские власти подписали Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств. После этого на Украине появился закон, который противоречит этому документу.

«При нашем декларируемом стремлении в Европу мы нарушаем абсолютно все демократические нормы и ценности этой самой Европы. <…> А Крым и Донбасс будут стремиться на Украину с таким законодательством? Способствует ли это реинтеграции территорий? Способствует ли это возврату желания людей вернуться в такую Украину, которую строят последние шесть лет? Ответ, по-моему, очевидный. Это однозначно препятствует тому, с чем так носятся наши уважаемые (или неуважаемые) «патриоты». Ну, это же очевидно — это еще один гвоздь в невозврат этих территорий», — отметил Мураев.

Также политик добавил, что украинские граждане «так плохо живут» не из-за языкового вопроса, а из-за серьезных проблем в экономике.

«Один огромный гвоздь»

Как отметил Владимир Корнилов, «этих гвоздей уже столько, что там вся крышка уже — один огромный гвоздь». Язык, НАТО, отрыв от родной для Крыма России, историческое беспамятство, взрывы ЛЭП, водная блокада, заявления главы МИД Украины о том, что его интересует только возврат территории, без людей — можно перечислять и перечислять бесконечно.

«А чего только стоят вчерашние пленки депутата Верховной рады Андрея Деркача, подтверждающие тот факт, что Украина планировала проведение диверсий в Крыму! Конечно, ни при каких обстоятельствах Крым не вернется в состав Украины. Правда, заметьте, все это является и фактором для Донбасса. Добавьте к этому регулярные обстрелы региона и тысячи жертв — и поймете, почему Донбасс тем более не видит себя в составе Украины», — пояснил Владимир Корнилов.

По словам Антона Бредихина, ни о каком уходе Крыма на Украину мы говорить не можем.

«Это противоречит нашей Конституции. Оттого и «гвозди» призываю не считать. Вместе с тем, из украинского политического дискурса тема никуда не уходит. О ней могут говорить бесконечно. И не более того», — уверен Бредихин.

В марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Ранее в Государственную думу был внесен законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Предлагается уточнить терминологию данного закона, который сейчас относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности.