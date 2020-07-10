Путин поручил обеспечить принятие закона о налоговом маневре до 24 июля

Москва, 10 июля. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить принятие законов о налогах до 24 июня.

Речь идет о налоговом маневре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ на доходы более пяти миллионов рублей в год. Поручения опубликованы на официальном сайте Кремля по итогам обращения Путина к россиянам в конце июня.

В поручении отмечается, что правительство должно обеспечить внесение в российское законодательство изменений, которые касаются установления «тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в совокупности не превышающих 7,6%, а также налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 0%».

Также глава российского государства поручил правительству страны подготовить изменения, которые касаются «предоставления физическим лицам — налоговым резидентам Российской Федерации права уплачивать налог на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от источников за пределами Российской Федерации». Это касается дохода свыше пяти миллионов рублей.

Соответствующие поручения правительство должно выполнить до 24 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил проработать возможность обмена электронными документами между работниками и работодателями через портал «Госуслуги».