Вирусолог исключил необходимость принудительной вакцинации от коронавируса

Коронавирус в подавляющем числе случаев не приводит к летальному исходу, что исключает необходимость принудительной вакцинации всего населения. Об этом Федеральному агентству новостей заявил вирусолог Алексей Аграновский.

Ранее Минобороны России сообщило о завершающей стадии испытаний вакцины от коронавируса. Отмечается, что 15 июля будет выписана первая группа добровольцев, испытавших на себе препарат. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо и не имеют никаких жалоб на состояние здоровья. Второй группе добровольцев 13 июля будет введен второй компонент вакцины.

«Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности», — заявили в Минобороны.

В ходе исследований у всех добровольцев было замечено формирование иммунного ответа на введение препарата.

Как пояснил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Аграновский, вакцина должна быть безвредной и эффективной. После этого препарат можно будет применять на большем количестве людей. По его словам, первыми провакцинироваться могут люди, находящиеся в группе риска.

«В первую очередь, речь идет о врачах. Во-первых, это сознательная часть нашего населения. Во-вторых, врачи находятся под ударом. Далее вакцину могут испытать те люди, которые чувствуют, что это им нужно сделать. Есть граждане, которые относятся к этому наплевательски, а есть люди нервные или ответственные. Наверное, из их числа найдутся желающие провакцинироваться», — объяснил Аграновский в интервью ФАН.

Эффект от применения вакцины не стоит ждать в ближайшее время. Вирусолог подчеркнул, что это не похоже на вакцинирование от кори или полимелита, методы борьбы с которыми уже давно отработаны и дают хорошие результаты.

«Нужно смотреть через год, как снизилась среди определенной группы заболеваемость инфекцией. К тому же необходимо учесть процент осложнений после вакцинации. Все эти данные вместе удастся собрать не быстро. Никто специально не будет подвергаться заражению коронавирусом, чтобы испытать вакцину. Только через определенное время можно будет оценить, на сколько упало число случаев заражений», — рассказал собеседник ФАН.

Как утверждает Аграновский, коллективный иммунитет будет формироваться вне зависимости от вакцины, потому что многие люди переболели коронавирусом, а кто-то даже перенес его на ногах.

«Чем больше будет таких людей в популяции, тем лучше для всех. В таком случае вирус не будет распространяться быстро, поскольку коронавирус является очень заразной инфекцией. Однако если будет массовая добровольная вакцинация, то он возникнет еще быстрее», — спрогнозировал эксперт.

В принудительной вакцинации всего населения России вирусолог не видит смысла.

«Если, к примеру, произошла вспышка оспы, то провакцинироваться людям, которые этого не делали, необходимо. Эта болезнь смертельная и очень заразная. А для такого неприятного и опасного, но не смертельного заболевания (коронавируса. — Прим. ФАН) во многих случаях насильственная вакцинация не нужна», — поделился мнением профессор.

Недавно китайские ученые предупредили, что многие переболевшие коронавирусом люди могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета. В частности, исследователи установили, что в организме у пациентов присутствует снижение уровня клеток, отвечающих за иммунитет.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом произошли в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. В ходе медицинских исследований удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.