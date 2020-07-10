Китай предупредил о неизвестной пневмонии в Казахстане опаснее COVID-19

Москва, 10 июля. КНР сообщила о распространении опасной инфекции в Казахстане. Предупреждение на своем сайте разместило китайское посольство.

В сообщении посольства, которое ссылается на данные СМИ, утверждается, что в стране распространяется инфекция, вызывающая новый тип пневмонии. С середины июня заболеваемость в Атырауской, Актюбинской и Шымкентской областях «значительно возросла».

Также отмечается, что смертность от «нового и пока не исследованного типа пневмонии» значительно выше, чем от коронавирусной инфекции нового типа. Китайское посольство в Казахстане сообщило, почти 500 человек в указанных районах заболели, их состояние критическое. В первом полугодии 2020 года в Казахстане от пневмонии умерли 1772 человека, указывается в сообщении посольства.

Однако Министерство здравоохранения Казахстана информацию СМИ о случаях заболевания новой инфекцией на территории страны опровергло.

«Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Также в Минздраве пояснили, что Казахстан ведет учет и мониторинг случаев пневмонии, основываясь на введенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) международной классификации болезней (МКБ-10) для учета заболеваний такого рода.

«Казахстан в этой связи, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространенности коронавирусной инфекции», — объяснили в Минздраве.

Сейчас мир борется с коронавирусной инфекцией нового типа, которая стремительно распространилась по всему миру. Вспышка заболевания произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 во всем мире. Страны, где были выявлены случаи заболевания вирусом, приняли ряд превентивных мер. РФ также ввела в регионах ряд ограничений. Сейчас начали их поэтапно снимать. Все зависит от эпидемиологической ситуации.