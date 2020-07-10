Экс-депутат Рады назвал новый «гвоздь в невозврат» Крыма на Украину

Киев, 10 июля. Утвержденный Киевом закон о госязыке стал еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма на Украину. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Экс-парламентарий обратил внимание на то, что ранее Киев подписал Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств. Однако теперь на Украине появился закон, который противоречит данному документу.

«При нашем декларируемом стремлении в Европу мы нарушаем абсолютно все демократические нормы и ценности этой самой Европы», — подчеркнул Мураев в эфире телеканала «НАШ».

По словам экс-депутата Рады, с таким законодательством ни Крым, ни Донбасс не будут стремиться на Украину. Мураев отметил, что закон о госязыке никак не способствует реинтеграции и появлению у людей желания вернуться в страну, которую Киев строит последние шесть лет.

«Это однозначно препятствует тому, с чем так носятся наши уважаемые (или неуважаемые) «патриоты». Ну, это же очевидно — это еще один гвоздь в невозврат этих территорий», — заявил Мураев.

В заключении бывший украинский парламентарий отметил, что граждане Украины «плохо живут» из-за проблем в экономике, а не из-за языкового вопроса.

Напомним, Крым воссоединился с Россией весной 2014 года после того, как на Украине произошел государственный переворот. На полуострове провели легитимный референдум по данному вопросу, в результате воссоединение с РФ поддержали более 90% крымчан и жителей Севастополя.