Власти Сеула раскрыли содержание предсмертной записки покойного мэра

Сеул, 10 июля. Мэр Сеула Пак Вон Сун, тело которого было найдено 9 июля, в предсмертной записке извинился перед семьей и гражданами. Фотографию записки распространила мэрия южнокорейской столицы.

«Прошу прощения у всех. Благодарю всех, кто был со мной в этой жизни. Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль. Кремируйте мое тело и развейте прах над могилой родителей», — говорится в последнем послании мэра, найденном на рабочем столе в его резиденции.

Напомним, 9 июля дочь 64-летнего Пак Вон Суна обратилась в полицию с заявлением о пропаже отца. Мэра Сеула разыскивали в течение семи часов с помощью собак и специальных дронов. Тело градоначальника было найдено лишь в полночь на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан в центре города. Признаков насильственной смерти на теле Пак Вон Суна эксперты не обнаружили.

Некоторые южнокорейские СМИ связали смерть мэра с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах. Как сообщала газета «Хангук кенчжэ», соответствующее заявление на градоначальника подала в полицию его бывшая подчиненная.

Пак Вон Сун был мэром Сеула с 2011 года. Он был крайне популярен у жителей города и считался возможным кандидатом на президентских выборах 2022 года.