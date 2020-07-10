Один человек погиб при взрыве газа в Кировской области

Киров, 10 июля. Один человек погиб при хлопке газа в многоквартирном жилом доме в Кировской области. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в поселке городского типа Кикнур на улице Сергея Шарыгина 10 июля около 05.54 утра. При взрыве обрушились перекрытия первого этажа. Затем началось возгорание на площади 20 квадратных метров, однако пожар быстро потушили. Также известно о двух пострадавших.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательных служб, сейчас он разбирают завалы. Из трехэтажного здания эвакуировали 16 человек. Если возникнет такая необходимость, будет развернут пункт временного размещения.

Всего в доме проживал 21 человек, в том числе шесть детей. Несущие конструкции здания не повреждены.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной происшествия могла стать утечка газа.

«По предварительным данным, хозяев в эту ночь дома не было. Хозяйка пришла утром, зашла в квартиру, включила свет, и произошел взрыв», — рассказал он.

Ранее сообщалось о хлопке газа, произошедшем в пятиэтажном доме в Кирове. Ожоги получила хозяйка квартиры, в которой произошел хлопок.