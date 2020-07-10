На Алтае скончался рабочий студотряда с подтвержденным коронавирусом

Барнаул, 10 июля. Учащийся с подтвержденным коронавирусом, работавший в студенческом отряде по сбору ягод, скончался в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«У 18-летнего умершего студента подтверждена коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.

Студотряд работал в Змеиногорском районе, который является одним из наиболее пострадавших от пандемии. Всего в отряде было 128 человек, 15 из них госпитализированы. Остальные члены студотряда изолированы в обсерваторах.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, студент скончался еще 8 июля. По предварительным данным, он работал в студотряде с 25 июня.

В правительстве края рассказали, что работодатель в Змеиногорске не выполнил своих обязательств, поэтому студенты остановили трудовую деятельность. По данной ситуации проводится проверка, по результатам которой будут приняты необходимые меры.

Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на удаленный режим работы из-за коронавируса. Инфекция была выявлена у нескольких сотрудников региональной администрации.