Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12,2 млн человек

Вашингтон, 10 июля. За все время пандемии COVID-19 в мире зафиксировано более 12 млн 230 тыс. случаев заражения, скончались более 554 тыс. человек с коронавирусной инфекцией.Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса (США).

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты. В стране отмечено более 3 ,1 млн случаев COVID-19, скончались более 133 тыс. человек с коронавирусом. В Бразилии заразились более 1,7 млн человек, более 69 тыс. — скончались. В Индии зафиксировано более 767 тыс. заразившихся и свыше 12 тыс. летальных исходов, в России — более 707 тыс. заразившихся и почти 11 тыс. скончавшихся.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Из КНР инфекция быстро распространилась по другим государствам. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что специалисты ведомства и Национального исследовательского центра имени Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.