Хабаровск, 10 июля. У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски. Об этом со ссылкой на лидера фракции ЛДПР в краевой думе сообщило РИА Новости.

В том числе обыски прошли у задержанного ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В четверг Следственный комитет РФ предъявил Фургалу обвинение в покушении на убийство и организация убийств.

Задержание чиновника осуществлялось в рамках многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, действовавшей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

Фургал заявил, что не признает своей вины, а предъявленные ему обвинения его шокировали.