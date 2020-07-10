В России началась завершающая стадия испытаний вакцины от коронавируса

Москва, 10 июля. Минобороны России и Национальный исследовательский центр имени Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщило военное ведомство.

Испытания стартовали 18 июня. Один из компонентов вакцины ввели девяти участникам эксперимента, второй — еще девяти. Еще 20 добровольцам вакцину ввели 23 июня, эта группа испытуемых получит препарат в бустерном варианте, позднее им введут второй компонент вакцины.

После сдачи контрольных анализов, 15 июля, первую группу тестирующих вакцину добровольцев выпишут. Они вернутся к местам службы. В настоящее время их состояние оценивают как хорошее, нежелательных явлений, негативных реакций или жалоб на самочувствие не отмечаются, подчеркнули в Минобороны.

Группе добровольцев, на которых исследуются иммуногенность и эффективность вакцины, 13 июля введут ее второй компонент. Предусмотренная для этой группы бустерная схема вакцинации позволяет закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность, отметили специалисты.

Полученные данные «свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19», цитирует МО РФ РИА Новости.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключила возвращение ограничений из-за коронавируса в стране, если россияне не будут соблюдать правила. По словам специалиста, вероятность возвращения запретов сохранится до тех пор, пока в мире не появится вакцина или лекарства против инфекции.