Пенсии россиян могут вырасти на 6,3% в 2021 году

Москва, 10 июля. В Пенсионном фонде России (ПФР) рассчитывают поднять пенсии россиян на 6,3% в 2021 году.

В 2022 году индексация составит 5,9%, в 2023 году — 5,6%. Эти показатели окажутся выше годовой инфляции, которая, согласно прогнозам Минэкономразвития, в ближайшие три года не превысит 4%.

Кроме того, увеличен будет размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. В следующем году ее размер составит 6 044 рубля. В 2022 году фиксированная выплата увеличится до 6 401 рубля, а в 2023 году — до 6 759 рублей, отметили в пенсионном фонде.

Ранее в ПФР составили проект бюджета до 2023 года, предусматривающий повышение социальных пенсий. Согласно проекту, изменение социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению распределится в ближайшие три года следующим образом: в 2021 году они могут вырасти на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%.

По прогнозам ПФР, в среднем за три года размер таких пенсий увеличится до 10 693 рублей. Напомним, право на получение социальных пенсий имеют несколько категорий граждан России. Выплаты начисляются инвалидам, а также тем, кто потерял кормильцы. Социальные пенсии полагаются также тем, чей трудовой стаж не дотягивает до страхового.

С 1 августа выплаты будут увеличены работающим пенсионерам и получателям накопительных пенсий. Новшество коснется только пенсионеров старше 75 лет. Ранее увеличение пенсий полагалось лишь тему, кому исполнилось 80.

Для работающих пенсионеров предусмотрен перерасчет пенсий с учетом пенсионных баллов, накопленных за прошлый год. Из стоимость составляет 93 рубля за один балл. Для повышения пенсии можно использовать до трех накопленных баллов, максимальная прибавка таким образом составит 279 рублей.