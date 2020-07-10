Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Москва, 10 июля. Семья заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова готовится к худшему, если его посадят в тюрьму. Об этом заявила подруга актера, ресторатор Татьяна Беркович.

Беркович ответила на вопрос журналиста о том, «потянет» ли супруга Михаила Ефремова Софья троих несовершеннолетних детей. Ресторатор сообщила, что семья артиста осознает, что может остаться одна.

«Старшей девочке 16 лет, она точно сможет помогать маме. Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей. <...> Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают», — заявила Беркович.

Подруга актера добавила, что Ефремов человек «небогатый». По ее словам, все заработанное артист тратит на других, одевается «достаточно скромно», ездит на обычном автомобиле. «Больших изысков» вокруг актера никогда не было, отметила Беркович.

«Его жена Софья тоже работает, она звукорежиссер, причем работала всегда — неважно, зарабатывал муж больше или меньше. Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может», — сообщила ресторатор в интервью StarHit.

Ранее Федеральное агентство новостей выяснило, что Михаил Ефремов получал по несколько сотен тысяч рублей за спектакль, а за месяц актер мог заработать несколько миллионов.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

6 июля в МВД завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении Ефремова. Артисту было предъявлено обвинение в окончательной редакции: нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.