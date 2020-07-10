Пушков объяснил, каким артистам следует запретить въезд в Россию

Москва, 10 июля. Работающим в России и впоследствии поливающим ее грязью зарубежным артистам следует запретить въезд в страну. Об этом глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал в своем микроблоге Twitter.

По мнению сенатора, в отношении таких артистов нужны ограничительные меры такие же, как и против антироссийски настроенных зарубежных политиков.

«У нас введены меры против ряда зарубежных политиков, выступающих с враждебных позиций против нашей страны. Им запрещен въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков.

Политик отметил, что это его «подлинная позиция». По словам Пушкова, в предыдущей публикации он сообщил, что ряд СМИ на своих сайтах разместил непроверенную информацию, приписав сенатору заявления, которых тот не делал. В публикациях утверждалось, что парламентарий якобы призвал ввести персональные санкции в отношении «эмигрировавших за рубеж и критикующих оттуда Россию» отечественных артистов. Пушков эти сообщения опроверг.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей сенатор объяснил, что его предложение рассмотреть возможность введения санкций в отношении зарубежных артистов, которые выступают с критикой в адрес России связано со скандалом вокруг грузинской певицы Нино Катамадзе.

Исполнительница, которая некогда признавалась в любви к России и ее публике, а также получала с гастролей в стране весомые доходы, на фоне антироссийских протестов в Тбилиси и критики со стороны общественности своего государства заявила, что прекращает выступления в РФ и резко сменила риторику по отношению к стране.