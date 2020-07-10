В ВОЗ допустили возвращение ограничений из-за коронавируса в России

Москва, 10 июля. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключила возвращение ограничений из-за коронавируса в стране, если россияне не будут соблюдать правила.

Представитель ВОЗ ответила на вопрос о том, есть ли риск возращения некоторых запретов в России, как это уже произошло в ряде стран.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», — заявила Вуйнович.

По словам специалиста, вероятность возвращения запретов сохранится до тех пор, пока в мире не появится вакцина или лекарства против инфекции.

«Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — подчеркнула Вуйнович в интервью РИА Новости.

За сутки, 8 июля, в России выявлено более шести тысяч новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. От коронавируса скончались 176 человек, 8805 пациентов смогли победить пневмонию, вызванную новым типом коронавируса. Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло отметки в 707 301. За все время пандемии летальных исходов было 10 843. Число выписанных из больниц пациентов увеличилось до 481 316.

Вспышка инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты ВОЗ установили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. Весной текущего года организация объявила о пандемии COVID-19.