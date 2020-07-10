Пропавшую восьмилетнюю девочку нашли убитой на Сахалине

Южно-Сахалинск, 10 июля. Тело пропавшей 6 июля девочки обнаружили с признаками насильственной смерти утром в пятницу в Холмском районе Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Девочка пропала в понедельник в Южно-Сахалинске, ее тело обнаружено в лесном массиве около села Ожидаево. В СКР считают, что смерть ребенка наступила в день исчезновения.

Следственные органы уже установили причастные к совершению преступления лица. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство» (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ). Расследование продолжается.

Ранее житель Южно-Сахалинска после ссоры с женой взорвал кислородный баллон в подвале многоквартирного дома. Частично разрушено перекрытие между подвальным помещением и первым этажом.