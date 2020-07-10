У переболевших COVID-19 обнаружили длительные сбои работы иммунитета

Пекин, 10 июля. Китайские ученые предупредили, что с проблемами восстановления иммунитета могут столкнуться многие переболевшие коронавирусом пациенты. Препринт соответствующей научной статьи опубликовали сотрудники Института вирусологии города Ухань.

Ученые изучили состояние 55 выздоровевших пациентов. Исследователей интересовало воздействие коронавируса на отвечающие за иммунитет клетки крови — лимфоциты. В результате выяснилось, что временное или стойкое снижение их уровня в крови (лимфопения) является типичным у пациентов с COVID-19, отмечают авторы работы.

«У пациентов с COVID-19 все еще наблюдались значительные фенотипические изменения в лимфоцитах после клинического выздоровления через 4–11 недель. Это говорит о том, что инфекция SARS-CoV-2 глубоко влияет на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям», — подчеркнули ученые

В течение всего периода наблюдения пациенты не показали даже тенденции к восстановлению уровня лимфоцитов, заключили авторы исследования.

Наиболее частым вызывающим снижение лимфоцитов инфекционным заболеванием является СПИД. При нем разрушаются пораженные ВИЧ CD4 Т-клетки. Однако повреждения иммунной системы в этом случае носят хронический характер.

В случае с COVID-19 речь идет о длительной, но обратимой дисфункции. Экспансия лимфоцитов в организме происходит, когда человек заражается новым патогеном, сообщают российские ученые.

«А после инфекции в организме происходит «демобилизация», так как такое количество активированных Т-клеток и В-клеток уже не нужно. После активации иммунные клетки живут недолго, а затем исчезают либо становятся «клетками памяти». Это мы и называем иммунитетом. Система так устроена, что во время отправки солдат-лимфоцитов «в запас» могут обнаруживаться небольшие колебания в их количестве. Но потом провал будет восстановлен новыми клетками», — цитирует руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова газета «Известия».

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев инфицирования коронавирусом в мире только за минувшие сутки выросло почти на 205 тыс. человек. По данным на 9 июня, во всем мире было зарегистрировано 11 874 226 инфицированных COVID-19 и 545 481 летальных исходов.