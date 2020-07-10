Посольство РФ пожаловалось на запугивание населения Эстонии «российской угрозой»

Таллин, 10 июля. Посольство РФ в Эстонии пожаловалось на местных аналитиков, которые запугивают население «российской угрозой», и призвало искать объединяющие темы для выхода на взаимовыгодное сотрудничество.

Дипломаты отмечают, что поводом для появления различного рода аналитических материалов, комментариев и прогнозов в Эстонии стало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Не меньшее внимание привлекла опубликованная к 75-летию победы Советского Союза над нацизмом статья президента России Владимира Путина.

«Нельзя не видеть в большинстве появившихся в Эстонии откликов вполне определенную направленность, а именно: стремление выплеснуть на Россию и руководство нашей страны всевозможные обвинения, будь то переписывание истории или вынашивание агрессивных планов, угрожающих всему миру, а значит, и Эстонии. Сколько усилий предпринимается, чтобы доказать, что не сегодня-завтра Прибалтика станет жертвой «агрессивной» России. И так из года в год», — говорится в комментарии посольства.

По данным дипломатов, прогнозы не сбываются. В диппредставительстве отметили, что пора пожалеть о «потерянном времени и горах зря исписанной бумаги» и приложить «мощь мыслительного аппарата» этих «аналитиков» в русле взаимоуважительного диалога, чтобы искать объединяющие соседние государства темы.

Весной официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала давлением и травлей со стороны эстонских и латвийских властей решение Первого балтийского канала (ПБК) прекратить выпуск передач на русском языке. Она напомнила, что ранее в помещениях медиахолдинга прошли обыски, инициированные службой госбезопасности Латвии. По ее словам, местные власти продолжили «политику по зачистке информационного пространства от альтернативных источников информации путем введения политической цензуры».