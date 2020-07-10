Россия подготовила новую резолюцию в Совбез ООН по Сирии

Москва, 10 июля. Россия подготовила проект резолюции о продлении действия КПП для доставки гумпомощи в Сирию на турецко-сирийской границе. Соответствующий комментарий в соцсети Twitter разместил зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Как следует из сообщения Полянского, Россия подготовила проект резолюции, «которая позволит осуществлять трансграничную поставку гуманитарной помощи в Идлиб… через контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава» в течение одного года».

Дипломат отметил, что через погранпереход проходит свыше 85% всех гуманитарных операций.

По словам Полянского, оставшаяся доля гумопераций также может быть перенаправлена через КПП «Баб-эль-Хава» и через линию фронта, учитывая изменения «на земле», в том числе уменьшение на 30% зоны деэскалации.

Полянский подчеркнул, что Россия призывает гуманитарные структуры НПО и ООН уделять использованию механизма доставки через линию фронта первостепенное внимание, продолжая использовать погранпереход «Баб-эль-Хава», чтобы помочь нуждающимся в Идлибе.

Дипломат добавил, что Россия категорически отвергает утверждения о желании Москвы прекратить гуманитарные поставки сирийскому населению. Он призвал партнеров по СБ поддержать проект резолюции.

Ранее Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции России по доставке гуманитарной помощи в Сирию. Суть предложенной РФ резолюции состояла в том, чтобы оставить один пограничный переход для доставки гумпомощи на сирийской границе. Против резолюции высказались семеро членов Совбеза, за — четыре.

Россия неоднократно выступала за сокращение количества КПП на пути поставок гумпомощи — через них помощь Сирии поступает «в обход» Дамаска и зачастую оседает у джихадистов, не доходя до сирийского народа.