Дамаск, 10 июля. Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), основываясь на фейках боевиков, принял решение, которым Сирии дается на урегулирование связанных с химическим оружием вопросов 90 дней. Об этом говорится сообщении пресс-службы ОЗХО.

«Совет выражает свое глубочайшее сочувствие жертвам использования химического оружия и осуждает использование химического оружия, о котором сообщала Группа по расследованию и идентификации (ГРИ), которая пришла к выводу, есть веские основания полагать, что Сирия в марте 2017 года использовала химическое оружие в Эль-Латамне», — сообщили в организации.

Среди прочего от Сирии требуют заявить о заводах, на которых якобы разрабатывалось, производилось и хранилось химическое оружие.

Доклад о выполнении Сирией требований генеральный директор ОЗХО представит странам-участницам и исполнительному совету через 100 дней.

Ранее в постпредстве РФ заявили, что ОЗХО применяет двойные стандарты при расследовании инцидентов в Сирии. Соответствующее заявление было сделано российскими дипломатами после публикации организацией очередного доклада, посвященного возможному применению химического оружия в сирийской провинции Алеппо. В дипмиссии отметили, что авторы данного документа попросту попытались «возложить на Сирию, а также Россию ответственность за проволочки с установлением картины произошедшего».

В МИД РФ также неоднократно обращали внимание, что ОЗХО была навязана узким кругом заинтересованных государств. Организация выпускает сфабрикованные доклады о якобы применении Дамаском химоружия, основываясь на данных запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и неправительственной организацией «Белые каски».

1 Организация запрещена на территории РФ.