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ОЗХО поставила условие Сирии, основываясь на фейках боевиков

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ОЗХО поставила условие Сирии, основываясь на фейках боевиков

Дамаск, 10 июля. Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), основываясь на фейках боевиков, принял решение, которым Сирии дается на урегулирование связанных с химическим оружием вопросов 90 дней. Об этом говорится сообщении пресс-службы ОЗХО.

«Совет выражает свое глубочайшее сочувствие жертвам использования химического оружия и осуждает использование химического оружия, о котором сообщала Группа по расследованию и идентификации (ГРИ), которая пришла к выводу, есть веские основания полагать, что Сирия в марте 2017 года использовала химическое оружие в Эль-Латамне», — сообщили в организации.

Среди прочего от Сирии требуют заявить о заводах, на которых якобы разрабатывалось, производилось и хранилось химическое оружие.

Доклад о выполнении Сирией требований генеральный директор ОЗХО представит странам-участницам и исполнительному совету через 100 дней.

Ранее в постпредстве РФ заявили, что ОЗХО применяет двойные стандарты при расследовании инцидентов в Сирии. Соответствующее заявление было сделано российскими дипломатами после публикации организацией очередного доклада, посвященного возможному применению химического оружия в сирийской провинции Алеппо. В дипмиссии отметили, что авторы данного документа попросту попытались «возложить на Сирию, а также Россию ответственность за проволочки с установлением картины произошедшего».

В МИД РФ также неоднократно обращали внимание, что ОЗХО была навязана узким кругом заинтересованных государств. Организация выпускает сфабрикованные доклады о якобы применении Дамаском химоружия, основываясь на данных запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и неправительственной организацией «Белые каски».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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