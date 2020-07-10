Дуров намерен бороться с монополией Apple и Google

Москва, 10 июля. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Apple и Google уничтожают стартапы по всему миру, пользуясь своим монопольным положением. Разработчик призывает «помешать двум наднациональным корпорациям собирать налог со всего человечества».

В своем блоге Дуров обратил внимание на тот факт, что Apple запрещает установку любых приложений на iPhone вне своего магазина приложений AppStore. С разработчиков компания берет 30% с продажи любых цифровых услуг. Похожая ситуация складывается и на смартфонах Android от Google.

Таким образом у создателей приложений остается лишь две трети заработанных ими средств, которых не всегда хватает на покрытие затрат.

«Фактически сегодня все разработчики мира, которые продают пользователям смартфонов премиальные и цифровые услуги, работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя. В результате Apple и Google аккумулируют десятки миллиардов долларов на своих офшорных счетах, в то время как сотни тысяч локальных команд разработчиков по всему миру находятся на грани экономического выживания», — пишет Дуров.

Основатель Telegram подчеркивает, что «никогда прежде разработчики цифровых сервисов не были настолько бесправны и зависимы» и призывает действовать, чтобы изменить ситуацию и «помешать двум наднациональным корпорациям собирать налог со всего человечества».

Дуров намерен участвовать в антимонопольном расследовании в отношении Apple, которое ведет Еврокомиссия. Он также напомнил, что ФАС России следит за соблюдением требований компанией по предустановке российских приложений.

«Я бы старался обязать Apple как минимум предустанавливать собственные — альтернативные — магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию», — пишет Дуров.

В странах Восточной Европы, по словам Дурова, необходимо законодательно прописать обязанность Apple давать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore.

«На многие стартапы подобное изменение окажет более позитивный эффект, чем любые налоговые послабления», — заявил разработчик.

Отметим, в пятницу вице-президент Telegram Илья Перекопский сравнил компании Apple и Google с Золотой Ордой, поскольку сегодня современные IT-компании вынуждены «платить дань». Он подчеркнул, что все это мешает развитию индустрии информационных технологий во всем мире. И особенно в России.