Москва, 10 июля. Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект, в случае принятия которого российские пенсионеры могут получить социальную доплату. Это следует из базы данных Государственной Думы России.

Авторы документа отмечают, что в соответствии с законодательством, федеральную социальную доплату к пенсии территориальные органы ПФР (Пенсионный фонд России) устанавливают, если материальное обеспечение пенсионера меньше установленной в субъекте РФ величины прожиточного минимума пенсионера и не превышает величину прожиточного минимума пенсионера по стране.

Авторы проекта отмечают, что прожиточный минимум пенсионера ежегодно на порядок ниже используемого при определении уровня бедности среднегодового прожиточного минимума на душу населения.

«Данный законопроект направлен на внесение изменений в порядок определения вышеуказанной федеральной социальной доплаты к пенсии и закрепления ее на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, сложившейся в субъекте Российской Федерации за предыдущий год», — отмечается в документе.

Если законопроект будет принят, изменения должны вступить в силу с начала 2021 года.

Ранее стало известно, что с 1 августа будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам — участникам программы софинансирования. Индексация также будет проведена получателям накопительных пенсий.

Кроме того, с 1 августа пройдет автоматический перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет накопленных за прошлый год пенсионных баллов. Таких баллов на увеличение пенсии можно использовать не больше трех. Один балл сегодня равен 93 рублям, то есть прибавка составит около трехсот рублей.