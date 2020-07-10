Фургал не признает вину

Москва, 10 июля. Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что не признает своей вины, а предъявленные ему обвинения его шокировали.

Как передает RT, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Борис Клин посетил Фургала в ИВС на Петровке, 38.

«Конечно, вины не признаю, о чем тут говорить? Если сказать, что я возмущен и шокирован [происходящим], это значит не сказать ничего», — передал Клин слова губернатора.

В ИВС Фургал содержится один в двухместной камере. Членам ОНК он сообщил, что никакого давления на него не оказывают.

«Выглядел губернатор вполне бодро, хотя признался, что уже почти сутки не спал. Свое настроение охарактеризовал как спокойное и уверенное», — поделился впечатлениями Клин.

В четверг Следственный комитет РФ предъявил Фургалу обвинение в покушении на убийство и организация убийств.

По данным следствия, Фургал является организатором покушений и убийств. Задержание чиновника осуществлялось в рамках многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, действовавшей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что не удивлен задержанию губернатора Хабаровского края. Парламентарий сообщил, что задержанный и осужденный в 2011 году криминальный авторитет Михаил Тимофеев (Тимоха) был помощником Фургала. По его словам, Фургал стоял на оперативном учете МВД с 1990-х годов.