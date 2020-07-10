Аналитики ожидают роста цен на нефть до 150 долларов

Вашингтон, 10 июля. Цены на нефть до 2025 года могут подняться выше отметки 150 долларов за баррель ввиду сокращения ее добычи и снижения инвестиций в отрасль. Об этом сообщают эксперты газеты The Wall Street Journal.

По мнению аналитиков, вскоре произойдет падение инвестиций в добычу газа и нефти. Это скажется на росте цен выше 100 долларов за баррель.

«Цены могут довольно легко достичь 150 долларов к 2025 году», — заявил инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.

Ричард Фуллартон из лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital ожидает роста цен на нефть более 100 долларов за баррель уже до конца текущего года.

Аналитик JPMorgan Кристиан Малек выразил мнение, что добыча нефти снизится на 5% к докризисному уровню. Инвестиции в отрасль до 2030 года могут составить 625 млрд долларов. В результате цены на нефть будут расти. По его прогнозу, цену в 100 долларов нефть достигнет уже в ближайшие два года.