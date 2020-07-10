Зеленский нарушил обещание и переехал на государственную дачу

Киев, 10 июля. Президент Украины Владимир Зеленский переехал жить на государственную дачу в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

«Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа», — цитирует ТАСС сообщение офиса.

До вступления в должность президента Украины Зеленский заявлял, что в госрезиденциях «вообще нет никакого смысла», это лишние привилегии. Однако на днях журналисты «Радио Свобода» опубликовали расследование, в котором говорилось о месте жительства главы государства.

После этого офису пришлось опубликовать официальное сообщение. Уточняется, что семья Зеленского перебралась в президентскую резиденцию после продажи дома в селе Иванковичи, где она проживала в последнее время.

В конце мая была опубликована декларация Зеленского об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Согласно документу, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 гривен (примерно 1,06 млн долларов).

Также Зеленский задекларировал 164,4 тыс. долларов, полученные его женой от продажи недвижимости в центре Киева. Согласно декларации, семья Зеленского владеет несколькими квартирами, в том числе в Крыму и Великобритании. Также у Зеленского есть пять недостроенных отельных номеров в Грузии.