Террористы в Сирии обстреляли шесть населенных пунктов провинций Алеппо, Идлиб и Латакия

Дамаск, 10 июля. Террористы группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) обстреляли шесть населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие стуки боевики, подконтрольные Турции, не нарушали режим прекращения боевых действий, введенный на территории Идлибской зоны деэскалации в марте 2020 года.

Вместе с тем, зафиксированы обстрелы шести населенных пунктов в провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

В ЦПВС добавили, что продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании. Подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.