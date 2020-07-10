Штрафы за нарушение ПДД могут вырасти в России

Москва, 10 июля. В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Авторы инициативы уверены, что штраф за проезд на красный свет должен составлять не одну, а пять тысяч рублей. Такая же сумма должна назначаться за установку заведомо подложных номеров. Сейчас данное правонарушение наказывается штрафом в две тысячи рублей.

Некоторые предложения касаются наоборот снижения штрафов. К примеру, за грязные номера, когда на улице плохая погода, передает РИА Новости.

Штрафы за превышение скорости варьируются. К примеру, при превышении скорости в городе на 40-60 километров в час — две с половиной тысячи рублей (сейчас 500), на более 60 километров в час — пять тысяч.

Предлагается ввести финансовое наказание и для пьяных велосипедистов: для них нарушение может «стоить» пять тысяч рублей.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что водителям, которые часто нарушают ПДД, нужно запретить пользоваться услугами каршеринга. Глава ГИБДД также считает необходимым отправлять в Госавтоинспекцию запросы для проверки отдельных водителей. По его словам, в России чаще всего штрафуют за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.

Только за пять месяцев 2020 года за это нарушение сотрудники ДПС выписали 39 млн штрафов. Еще более миллиона штрафов водители получили за превышение скорости до 60 километров в час.