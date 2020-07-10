PayPal прекращает внутренние переводы в России

Москва, 10 июля. Международная платежная система PayPal прекращает переводы между пользователями внутри России с 31 июля, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении уточняется, что будут внесены изменения в юридические соглашения.

«Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России», — подчеркивается в сообщении.

Офис, действующий в Москве, будет сохранен.

Пользователям, не согласным с изменениями, советуют «закрыть свой счет до 31 июля 2020 года».

Напомним, с 4 июля в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе». Теперь оператор электронных денежных средств не вправе передавать информацию о переводах в России на территорию другого государства. Также поправки запрещают пополнение анонимных электронных кошельков PayPal, «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, VK Pay и других аналогичных систем наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи.

Для российских пользователей PayPal возможность приема платежей на счет появилась в октябре 2011 года. В 2012 году для наибольшего охвата клиентов и предоставления качественных услуг компания PayPal предложила сотрудничество «Почте России». В январе 2015 года PayPal прекратил свою деятельность в Крыму в соответствии с санкциями против России и Крыма.