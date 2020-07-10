Назван предварительный список стран, которые откроются для россиян в первую очередь

Москва, 10 июля. Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с 13 странами на первом этапе. В список вошли девять европейских стран — Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, Польша, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, а также четыре азиатских — Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка.

Как передает РБК, информация о списке стран содержится в письме заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова. По данным издания, документ уже направлен в Росавиацию и Министерство транспорта. Однако решения о возобновлении полетов в эти 13 стран пока нет.

Эксперты сходятся во мнении, что итоговый список стран будет отличаться, поскольку обсуждение все еще продолжается. Официальный представитель МИДа Мария Захарова уточнила, что ведомство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе. После этого документ представят правительству.

Орлов в письме отмечает, что Роспотребнадзор оценил эпидемическую ситуацию в этих 13 странах и пришел к выводу, что их можно рассматривать «в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что запрет на международные перелеты для россиян продлили до 1 августа. Это следует из телеграммы Росавиации для руководства аэропортов.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в четверг заявил, что Россия может восстановить международное авиасообщение в августе. По его словам, Росавиация не планирует никаких полетов за границу до 1 августа, действует запрет. Однако 27 июля терминал D Шереметьево начнет подготовку к запуску авиасообщения.

Ограничения на международное авиасообщение были наложены после 27 марта из-за пандемии коронавируса.