Минздрав взял под контроль ситуацию с дефицитом лекарства для онкобольных

Москва, 10 июля. В России нарастят производство препарата «Винкристин», назначаемого при онкологии, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. В следующие полгода объемы производства препарата увеличат троекратно.

Ранее в СМИ появилась информация, что в российских больницах заканчивается «Винкристин», и концу года пациенты могут остаться без необходимого лечения. В четверг состоялось совещание в министерстве с представителями компаний — производителей лекарства.

Представители ООО «Верофарм» подтвердили, что на складах отсутствуют запасы препарата, а поставки планируются не ранее 2021 года. Еще одна фирма ООО «Тева» приостановила ввоз в страну аналога российского препарата с торговым названием «Винкристин — Тева». Как пояснили в Минздраве, после принятия решения о регистрации предельно отпускной цены, лекарство тоже появится на фармацевтическом рынке.

Минздрав принял решение нарастить производство необходимого количества лекарства. Ранее планировалось произвести 46 тыс. упаковок за 2020 год, но уже произведено 48 тыс., до конца года планируется еще 105 тыс. упаковок (то есть троекратное увеличение), передает РИА Новости.

Кроме того, в Минпромторг России направлено письмо, в котором подчеркивается, что недопустимо останавливать производство данного препарата, и необходимо принять экстренные мер по его возобновлению в прежних объемах.