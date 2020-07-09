حصاد أخبار سوريا في 9 يوليو: يستعد الإرهابيون لاستفزاز بالأسلحة الكيماوية في سوريا ، قبض الجيش السوري على مسلحين من التنف

سوريا ، 9 يوليو. يستعد الإرهابيون لاستفزاز بالأسلحة الكيماوية في سوريا ،يعتقل الجيش السوري مسلحين من التنف.

يستعد الإرهابيون لاستفزاز بالأسلحة الكيميائية في سوريا

يخطط مسلحون من جماعة هيئة تحرير الشام الإرهابية (المحظورة في الاتحاد الروسي) لاستفزازات في عدة بلدات في محافظة إدلب ، بحسب نشرة المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا.

أبلغ السكان المحليون ممثلي مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة بأن إرهابيين "هيئة تحرير الشام" يخططون للقيام بأعمال استفزازية في منطقة بلدات صفوه وفطيرة وفلافل في محافظة إدلب. وسيحاول المسلحون اتهام القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال مركز المصالحة "بحسب التقارير ، قام مسلحون في مختبر خاص يقع في مدينة سرمدا بتصنيع ما لا يقل عن 15 عبوة ناسفة محشوة بمواد سامة غير معروفة".

مجلس الأمن الدولي يرفض القرار الروسي بشأن تسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا

ولم يؤيد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي بشأن تسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

كان جوهر القرار الذي اقترحه الاتحاد الروسي هو ترك معبر حدودي واحد لتسليم المساعدات الإنسانية على الحدود السورية. وبحسب رئيس مجلس الأمن الدولي ، الممثل الدائم لألمانيا كريستوف هوسجن ، فإن سبعة من أعضاء مجلس الأمن عارضوا القرار.

قال هوسجن "صوت أربعة من أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار ، وعارض سبعة أعضاء ، وامتنع أربعة عن التصويت. لم يتم تبني القرار لأنه لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات".

اعتقال ستة مسلحين من جيش مغاوير الثورة في حمص

اعتقل الجيش السوري مجموعة من الأشخاص حاولوا مغادرة منطقة قاعدة التنف العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأمريكية على دراجات نارية . تم تفجيركبير الجماعة بلغم مضاد للأفراد وتوفى على الفور.

جميع المعتقلين مواطنون سوريون وأعضاء في جماعة جيش مغاوير الثورة ، وهي جماعة مسلحة ترعاها الولايات المتحدة. وبحسب المصدر ، فإن المجموعة المحتجزة كانت مهمتها اختراق مناطق سيطرة القوات الحكومية لجمع ونقل المعلومات الاستخبارية حول مواقع المنشآت والمعدات العسكرية ، وكذلك لتخريب منشآت الجيش السوري والقوات المتحالفة معه.

عاش المسلحون المحتجزون في مخيم الركبان من قبل ، ولكن نتيجة للسياسات الأمريكية داخل المخيم ، أجبروا على الانضمام إلى جيش مغاوير الثورة لإطعام أنفسهم وأسرهم. سكان المخيم الذين لا يرغبون في الانضمام إلى أي مجموعة لا يتلقون الغذاء أو المساعدة الطبية. ولا تزال التحقيقات جارية مع المعتقلين.

اعتراض دورية امريكية في الحسكة

في قرية تل شاميران ، أغلقت القوات السورية دخول دورية للتحالف الدولي تتكون من أربع مركبات مدرعة ، مما أجبر الجنود الأمريكيين على العودة إلى القاعدة.