Лукашенко резко ответил на слова о «цене суверенитета» Белоруссии

Минск, 9 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет и независимость республики не продаются.

«Суверенитет и независимость не продаются», — заявил Лукашенко на встрече с представителями СМИ.

Как сообщает телеканал ОНТ, возмущение Лукашенко вызвали слова главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что вопрос суверенитета Белоруссии — это вопрос цены.

«Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. В гробу карманов нет, сколько бы миллиардов ни было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои принципы, убеждения, идеология. Мне ничего платить не надо», — эмоционально ответил Лукашенко.

Ранее Венедиктов заявил, что обладает доказательствами якобы состоявшегося полтора года назад разговора Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным по объединению двух стран.

Отметим, в конце июня Лукашенко заявил, что намерен встретиться с Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа». Глава государства, в частности, отмечал, что за оппонентами действующей белорусской власти стоят «кукловоды», которые «и в Польше живут, и из России подкидывают». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул позднее, что Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, передавал RT.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.