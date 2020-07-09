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«Рубин» обыграл «Краснодар» с минимальным счетом

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«Рубин» обыграл «Краснодар» с минимальным счетом

Казань, 9 июля. Казанский «Рубин» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России обыграл «Краснодар».

Единственный гол за игру забил Денис Макаров на 51-й минуте игры. Счет мог измениться на 77-й минуте, когда в ворота соперников мяч закатил нападающий «Рубина» Евгений Марков. Однако арбитр отменил гол, поскольку был зафиксирован офсайд.

На данный момент «Рубин» набрал 33 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. 

Лучшим игроком матча был признан защитник казанской команды Филип Уремович. Хорват провел на поле 90 минут и отличился голевой передачей на Макарова.

Напомним, чемпион сезона определился досрочно — 5 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» и стал недосягаем для соперников.

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