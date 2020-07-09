Глава Пентагона не получал данных о связи РФ с талибами

Вашингтон, 9 июля. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не получал донесений разведки о якобы выплате РФ «вознаграждений» боевикам «Талибана»1 (запрещенная в РФ организация) за убийство американских военных.

В пятницу состоялись слушания комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Главе Пентагона задали вопрос, получал ли он донесения от американской разведки со словом «вознаграждение».

«Насколько я помню, я не заслушивал брифингов, которые бы включали слово «вознаграждение», — сообщил Эспер.

Он подчеркнул, что если бы донесение действительно было важным или содержало достоверные сведения, его бы обязательно довели до него по цепочке командования, передает ТАСС.

Глава Пентагона также подчеркнул, что «разведывательное управление министерства обороны не составляло донесений» с утверждениями о выплатах РФ «вознаграждений» талибам.

Ранее в NYT была опубликована лживая статья, в которой утверждалось, что Россия якобы побуждала талибов совершать нападения на американских военных в Афганистане. Эту информацию опроверг президент США Дональд Трамп, сообщив, что национальная разведка признала версию недостоверной.

Позднее посол РФ в США Анатолий Антонов назвал опубликованные в NYT данные «откровенной ложью», полностью опровергнув все обвинения в адрес российской стороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.