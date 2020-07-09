За сутки в мире коронавирусом заразились почти 205 тыс. человек

Москва, 9 июля. Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки выросло почти на 205 тыс., превысив 11,8 млн.

По данным на 9 июня, во всем мире зарегистрировано 11 874 226 инфицированных COVID-19 и 545 481 летальных исходов. За сутки коронавирусом заразились 204 967 человек и скончались 5 575 пациентов.

Первое место по распространению коронавируса занимает регион Северной и Южной Америки: 6 125 802 инфицированных, 272 606 погибших. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 2 973 695.

Ранее в пятницу главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 в США доктор Энтони Фаучи заявил, что мир находится в начале глобальной пандемии коронавирусной инфекции, которая, скорее всего, усилится перед тем, как ослабеет. По его словам, если страны мира не будут вместе принимать меры для сдерживания пандемии, вирус будет распространяться активно еще несколько месяцев, передавал RT.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Из КНР инфекция быстро распространилась по другим государствам. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.