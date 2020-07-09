Баранец объяснил, как разработка истребителя поможет Японии избавиться от давления США

Москва, 9 июля. Разработка Японией собственного истребителя шестого поколения говорит о желании Токио избавиться от влияния США, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее американское издание Military Watch сообщило, что Минобороны Японии собирается ускорить разработку собственной программы истребителей шестого поколения. Токио планирует сделать ставку на отечественное производство вместо сотрудничества с США и Британией. Если планы будут реализованы, новый истребитель станет первым со времен Второй мировой войны боевым самолетом, от начала и до конца разработанным в Японии. Речь идет об истребителе Mitsubishi F-3.

В интервью «ПолитРоссии» Баранец отметил, что пока рано судить о техническом оснащении F-3, поскольку итоговые характеристики однозначно будут отличаться от заявленных.

«Что бы сами японцы сегодня не говорили об этом самолете, какими бы комплиментами они его не раскрашивали, все это лишь реклама. Это ритуальная болезнь всех производителей, и поэтому такие сообщения нужно делить на два, на три, а то и на 10», — объяснил эксперт.

Целью такой рекламы, по его словам, является попытка «выбить» больше денег у правительства на производство боевой машины.

При этом военный эксперт категорически отказывается признавать Mitsubishi F-3 истребителем шестого поколения.

«Все сошлись на том, что под таким самолетом можно будет понимать лишь боевую машину, в которой не будет человека. Если же говорить о том, какая из стран, включая США, Китай, Россию, способна быстрее всех решить проблему реального самолета шестого поколения, то я бы в первую очередь назвал как раз Японию и идущую за ней Южную Корею», — отметил Баранец.

Эксперт не исключает, что именно Япония станет первой страной, в арсенале которой появится истребитель шестого поколения.

«Разработки японских образцов вооружения и оснащение Вооруженных сил Японии говорят лишь о великой странности событий, поскольку мы знаем, что Япония не должна иметь своей армии — таковы итоги Второй мировой войны», — напомнил Баранец, добавив, что все это время страна превращалась «в любимую собаку Вашингтона».

Военный эксперт подчеркивает, что производство собственного оружия жизненно необходимо для Токио, чтобы избавиться от зависимости от США.